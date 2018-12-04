NASA перенесло старт ракеты из-за корма для грызунов-исследователей

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о переносе старта ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, которые должны были доставить груз на МКС. Причиной задержки стало то, что на пищевых батончиках, которые везут для опытов с грызунами, обнаружили плесень.

Об этом сообщается на сайте NASA.

To allow for time to replace parts of an @ISS_Research experiment, the launch of the @SpaceX cargo resupply mission to the International @Space_Station is now targeted for 1:16pm ET on Wed., Dec. 5. Details: https://t.co/EvShjud5ws pic.twitter.com/4Ug8xmfs69 — NASA (@NASA) 4 декабря 2018 г.

Специалистам потребуется дополнительный день, чтобы заменить батончики. Новый пуск Falcon 9 назначен на 21:16 по московскому времени 5 декабря.

У NASA есть специальный проект "Грызун-исследователь 1", который изучает, как космос влияет на жизнедеятельность животных.

Напомним, что ничего не помешало Роскосмосу 3 декабря успешно запустить российский космический корабль «Союз МС-11» с новым экипажем МКС на борту. Он уже приступил к работе на борту международной космической станции.