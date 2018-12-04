Минобороны представит военно-полевой банкомат на основе КамАЗа. Зачем нужны наличные в подобных условиях, в министерстве ответить затруднились

Министерство обороны России презентует передвижной военно-полевой банкомат через неделю на подмосковном полигоне «Алабино». Об этом «Фонтанке» заявили в военном ведомстве 4 декабря. Изначально в качестве даты грядущей демонстрации было заявлено 6-е число, но по непонятным причинам презентацию решили сместить.

За основу бронированного банкомата инженеры взяли шасси КамАЗа. Аппарат рассчитан на использование в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, которые цивилизация обошла стороной. Примерно так в Минобороны описали назначение банкомата на колёсах. В ведомстве также пояснили, что в состав комплекса входят устройство для выдачи денег с экраном, выведенным наружу кузова, мобильный офис с кассовой зоной, станция спутниковой связи и радиостанция.

Корреспондент «Фонтанки» задал вопрос представителю Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Семёну Зорину о том, зачем нужен банкомат там, где нельзя расплатиться банковской картой, — в полевых условиях. Однако Зорин ответить затруднился и попросил отправить официальный запрос.

Журнал «Военное обозрение» в ноябре 2018 года писал о банкомате на основе КамАЗа следующее: «Банкоматы будут активно использоваться и в мирное время, поскольку в ходе учений за войсками следуют передвижные магазины и кафе Военторга. Кроме того, военнослужащие должны иметь возможность сделать покупки в небольших сельских магазинах, в которых есть проблемы с безналичным платежом».

По данным специалистов, такая машина может стоить более 5 миллионов рублей. Также дорого обойдётся Минобороны её обслуживание и инкассация.