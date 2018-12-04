Правобережные подъезды к мосту Александра Невского обещают расширить и улучшить тоннелем

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории под правобережный съезд с моста Александра Невского сообщает 4 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Слушания проходят в Красногвардейском районе города и продлятся до 28 декабря 2018 года.

На пересечении Малоохтинского проспекта (Малоохтинской набережной) и Заневского проспекта предполагается построить открытый тоннель, аналогичный Синопскому. Проект планировки территории разработало ООО НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» по заказу КРТИ, инженерный проект тоннеля – ГУП «Ленгипроинжпроект».

В ходе строительства тоннеля планируется разнести два основных транспортных потока на разные уровни и реконструировать Малоохтинский проспект – его узкий участок расширят до шести полос (по три в каждую сторону). Через тоннель перекинут мосты, по которым потоки пойдут налево с Малоохтинского на мост Александра Невского и в сторону станции метро «Новочеркасская». Опору моста собираются реконструировать для строительства переходно-скоростных полос и островков безопасности.

Изменится и вид соседних улиц. Перевозный переулок планируется пробить от Малоохтинской набережной до Малоохтинского проспекта, а существующий сейчас участок расширить, как и улицы Стахановцев и Таллинскую.

После того, как публичные слушания завершатся и Смольный утвердит градостроительную документацию, инженерный проект тоннеля будет отправлен на согласование в Главгосэкспертизу. Реализация проекта оценивается примерно в 3,5 миллиарда рублей. Сроки строительства объекта пока не определены. Возведение тоннеля начнется только после включения его в адресную инвестиционную программу КРТИ, отмечается в сообщении.