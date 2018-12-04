Канцлер Австрии: Снижение напряженности между Россией и ЕС - приоритетная задача 2019 года

Канцлер Австрийской республики Себастьян Курц заявил, что долгосрочный мир в Европе будет возможен только при хороших отношениях с Москвой.

«В вопросе внешней политики вызовом для нас, Евросоюза, станут снижение напряженности в отношениях с Россией, а также обеспечение деэскалации конфликта на Украине, потому что долгосрочного мира можно добиться только вместе с российской стороной», – об этом он рассказал 4 декабря на пресс-конференции.

Это не первый раз, когда Курц призывает к нормализации отношений с Россией. Так, еще в 2016 году он предложил начать процесс поэтапного снятия антироссийских санкций.