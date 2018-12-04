«Женщина может быть завербована». Россиянкам тоже отказывают во въезде на Украину

После введения военного положения на Украине во въезде в страну отказали более 600 россиянам. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы соседнего государства Петр Цигикал.

По данным ведомства, за последнюю неделю количество граждан России, желающих посетить Украину, сократилось в три раза. Цигикал также отметил, что во въезде в страну отказывают не только мужчинам, но и женщинам.

«Женщина может быть завербована, нести угрозу <...> Существует такое понятие, как контроль второй линии — мы осуществляем опрос, есть специальный опросник. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью едет, то не пропускаем. Как правило, это единицы», — цитирует чиновника «Коммерсант» со ссылкой на телеканал UA:TV.

Ранее стало известно, что Украина готовит иск против России в Международный суд ООН из-за ситуации в Керченском проливе.

26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. 30 ноября Киев запретил въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, помимо «гуманитарных случаев».