УПЦ обжалует действия силовиков, инициировавших обыски у священников и допросы

Украинская православная церковь будет обжаловать действия силовиков, которые за последние дни провели ряд обысков в разных епархиях. Священноначалие готово обращаться за поддержкой в международные организации, заявил 4 декабря председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Мы являемся свидетелями того, что впервые за время независимости Украины происходит массовый вызов на допрос священнослужителей и проводятся обыски в епархиальных управлениях, храмах и домах священников УПЦ», – отметил священник.

Бахов считает, что правоохранительные органы предвзяты.

«Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в отношении Украинской православной церкви», – подчеркнул он.

Юрист предполагает, что силовики давят на епископат, чтобы тот принял участие в так называемом объединительном соборе, дату которого, впрочем, Константинопольский патриархат до сих пор не назвал.

«Мы внимательно следим за ситуацией, действия правоохранительных органов будем оспаривать и обращаться к международному сообществу», – подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Напомним, 3 декабря в Житомирской области прошел ряд обысков в епархиальных управлениях, храмах и домах священнослужителей канонической церкви. Сотрудники СБУ искали листовки, газеты, книги, в которых якобы разжигается религиозная вражда. В тот же день силовики провели допрос 20 священников Ровенской и Сарненской епархий. До этого с обысками приходили к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Петру. Ему вменяют разжигание межрелигиозной розни.