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Общество
04.12.2018 13:41
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СМИ: Тверской губернатор свозил 200 чиновников на божественную литургию в Москву. «Поездка была обязательной»

Власти Тверской области организовали специальный поезд до Москвы, чтобы посетить литургию, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского.

В Твери не успели полностью восстановить Спасо-Преображенский собор для проведения литургии, поэтому мероприятие перенесли в Успенский собор Кремля. Для делегации из 200 чиновников и депутатов рано утром 4 декабря в столицу выехал специальный поезд «Ласточка». Об этом сообщает  издание «Коммерсантъ».

Отправляющихся в Москву представителей тверской власти сняли местные жители, выложив видео в Сеть. Автор ролика спрашивает: «Тут 300 человек в электричке. Они вольные?», на что получает утвердительный ответ. В Twitter опознали среди пассажиров «Ласточки» председателя регионального избиркома, бизнес-омбудсмена, глав районов и некоторых депутатов. В ролике сообщается, что поезд отправится в 5.40 минут от второй платформы.

Его охраняли несколько сотрудников полиции.

 

 

Поездка чиновников, по данным СМИ, была включена в план работы. Отказаться от участия якобы было нельзя, вне зависимости от религиозных предпочтений. Губернатор Руденя с подчиненными на поезде не поехал и отправился в Москву на служебном автомобиле.

Ради делегации Тверской власти, как сообщают, была отменена утренняя электричка до Москвы. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании замену обосновали техническими причинами.

В правительстве региона не прокомментировали столь большую делегацию, однако на сайте  уже выложены фотографии с литургии в Москве. "На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также делегация Верхневолжья: представители муниципальных образований, общественных организаций, регионального Правительства – всего около 300 человек", – говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Во время литургии патриарх Кирилл передал частицу мощей князя, утерянных в 1935 году после взрыва основанного Михаилом Тверским Спасо-Преображенского собора. Мощи были найдены только в 2018 году в столичном храме Петра и Павла в Лефортово. В Твери планировали восстановить собор, чтобы провести литургию в нем, но сделать этого не удалось. 5 декабря в нем пройдет служение, которое проведет митрополит Тверской и Кашинский Савва.

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