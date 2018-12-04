Роман Ротенберг: Рекорд Европы — первый шаг. Посмотрим, сможем ли мы замахнуться на мировой

Как переделают арену «Санкт-Петербург», чтобы побить рекорд Европы по посещаемости хоккейных матчей, зачем нужны два дополнительных табло и что станет с футбольным газоном? О подготовке к одному из главных городских событий декабря «Фонтанке» рассказал вице-президент СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Хоккейный клуб СКА и Федерация хоккея России, говоря об играх на арене «Санкт-Петербург», замахивались на отечественный рекорд. Сейчас он составляет 55 тысяч зрителей. С учетом того, как любят в Петербурге хоккей, и с культурой посещения стадиона, привитой «Зенитом» за год, вряд ли с этим возникли бы проблемы. Но на днях названа более амбициозная задача — установить европейское достижение. Для этого нужно собрать уже минимум 78 тысяч человек при том, что на футбольных матчах арена вмещает максимум 68 тысяч. О том, реально ли это сделать, мы и поговорили с вице-президентом СКА и ФХР Романом Ротенбергом.

Яблоку будет негде упасть

– Каким образом удалось добиться увеличения количества мест с ранее заявленных 70 тысяч до 78-ми?

– Будут установлены дополнительные трибуны, а также дополнительные места на поле прямо впритык к хоккейной коробке. В хоккее же поле меньше, чем в футболе, поэтому есть возможность разместить места вокруг игровой площадки. Это будет выглядеть так, что яблоку негде упасть. В идеале мы хотим установить европейский рекорд по посещаемости хоккейных матчей. Сейчас мы все работаем над этим. По последней информации, продано больше 30 тысяч билетов. Пока мы идем по хорошему графику. Там все будет забито людьми.

– То есть расширение преимущественно за счет мест на поле?

– Вообще мы используем всё возможное пространство, чтобы разместить людей: около коробки, трибуны, ложи. Посчитают вообще всех. Поэтому идем на рекорд! Давайте все вместе войдем в историю мирового хоккея.

– Стоячие места будут?

– Да, стоячие тоже будут, как в Европе для болельщиков делают. При этом будут созданы все максимальные удобства для людей. Вообще все будет в ретро-стиле, в духе того самого матча в «Лужниках» 1957 года. 16 декабря все будет сделано к 100-летию Анатолия Тарасова, 22 декабря – к 72-летию отечественного хоккея. Хотя крыша будет закрыта и все будет технически современно, но мы постараемся придать всему происходящему максимально ретро-атмосферу. Хотим, чтобы болельщики почувствовали, что они находятся на грандиозном мероприятии мирового масштаба.

– «Зенит», как хозяин арены, активно помогает вам в продвижении матчей. Делится ли футбольный клуб с вами опытом проведения фан-променада?

– Конечно, мы делимся друг с другом опытом. Это наш совместный проект: «Газпрома», Федерации хоккея России, «Зенита» и СКА. Нам очень важен опыт «Зенита». Мы хотим объединить футбол и хоккей. Вообще этот проект выходит за рамки спорта. Это событие мирового масштаба. К нам подключаются разные звезды, общественные деятели. В этом понимании это уже не совсем обычный хоккейный матч. Мы соберем людей, которые редко ходят на хоккей, познакомим их с нашим видом спорта. Потому что это историческое мероприятие. Подобных событий в мировом хоккее было очень мало. А под закрытой крышей не было ни одного, потому что таких дворцов раньше не было. Мы замахиваемся на самый максимум.

Чтобы каждый зритель видел шайбу

– Мировой рекорд, который принадлежит США, будет трудно побить в ближайшие годы?

– Там было больше ста тысяч человек на матче. Но сейчас мы делаем только первый шаг, после которого посмотрим, сможем ли мы замахнуться на мировой рекорд. Сейчас наша главная задача — заполнить те трибуны, которые есть, и чтобы эти два матча остались в памяти у всех, кто их посетит.

– Футбольное поле уберут или будут ставить коробку поверх газона?

– Конечно уберут. Оно же выкатное, и там технически уже все отработано. Никаких рисков для газона не будет. Там уже это все предусмотрено. Можете уточнить это у «Зенита» («Зенит» подтвердил «Фонтанке», что рисков для поля нет — ред.). С этой точки зрения проблем нет. Основная задача — всем вместе установить рекорд. Я уже говорил, что матч будет проходить на самом высоком технологическом уровне. Будут установлены большие экраны.

– Помимо тех двух экранов, что уже есть на арене?

– Да, будут дополнительные экраны. Очень важно, чтобы каждый зритель мог увидеть шайбу. Будет задействовано много камер. Эти игры ни в чем не будут отставать от аналогичных матчей в НХЛ. Я имею в виду Winter Classic.

– Где планируется разместить дополнительные экраны?

– Там же, по периметру. Сейчас их там два, будет четыре – в каждом из закруглений.

– Последний домашний матч «Зенит» проводит на арене 9 декабря. Когда вы приступаете к переоборудованию стадиона под хоккей?

– Почти сразу после окончания футбола, той же ночью. Начиная с этого момента монтаж будет идти 24 часа в сутки в буквальном смысле слова. Мы уже все продумали и отработали. Очень важно соблюсти высокий стандарт качества льда, потому что матчи будут высокого уровня.

История рекордов

На сегодняшний день самый посещаемый отечественный хоккейный матч – игра чемпионата мира 1957 года СССР — Швеция. К тому турниру специально был построен первый в Советском Союзе крытый ледовый дворец спорта – «Лужники». Но из-за большого ажиотажа матч перенесли на открытую Большую спортивную арену «Лужники»: турнирная ситуация складывалась таким образом, что для золотых медалей сборной СССР нужна была только победа. По официальным данным на игре собралось 55 тысяч зрителей. Увы, но столь серьезная поддержка не помогла советским хоккеистам. Матч закончился вничью 4:4 и золото досталось Швеции, а СССР довольствовался лишь серебром. Еще 44 года эта игра оставалась самой посещаемой в истории хоккея.



6 октября 2001 года состоялось легендарное для Северной Америки противостояние двух студенческих команд штата Мичиган — Мичиганского государственного университета и Университета штата Мичиган. Матч, получивший название «Холодная война», прошел на стадионе для американского футбола Spartan Stadium и собрал 74544 зрителей. Это был новый мировой рекорд.



С тех пор только трем играм удалось собрать больше. На чемпионате мира по хоккею в 2010 году в Германии встречу между хозяевами турнира и командой США на домашней арене футбольного клуба «Шальке-04» в Гельзенкирхене посетили 77 803 человека. Это достижение до сих пор остается лучшим для Европы, и именно его планируется побить на матчах в Петербурге 16 и 22 декабря.



Два первых места занимают матчи в Северной Америке. Переплюнуть их будет невероятно трудно. Оба прошли на всё том же «Мичиган-Стэдиум». 11 декабря 2010 года здесь в присутствии 104 173 человек состоялось очередное дерби двух местных студенческих команд, а 1 января 2014 года на матч «Зимней классики» НХЛ «Детройт Ред Уингз» – «Торонто Мейпл Лифс» пришло 105 491.



«Мичиган-Стэдиум» официально рассчитан на 110 тысяч зрителей. В России самый большой стадион сейчас – все те же «Лужники» на 81 тысячу человек. Зато рекорд Европы – более чем выполнимая миссия и каждый из вас может стать его частью. Стоимость билетов – от 300 до 1800 рублей. Подробная информация на сайте ХК СКА tickets.ska.ru .



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»