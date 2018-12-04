Министр обороны РФ пообещал подчиненным «весьма насыщенный год»
Министр обороны России провел 4 декабря селекторное совещание с руководством Вооруженных сил. Характеризуя предстоящий 2019 год, Сергей Шойгу заявил, что он «будет весьма насыщенным».
Как сообщает оборонное ведомство, глава МО РФ сообщил подчинённым о том, что на следующий год запланировано более 4000 учений различного масштаба, около 8500 практических мероприятий боевой подготовки.
Основной упор будет сделан на использование боевого опыта применения войск в современных вооружённых конфликтах и обучение командиров эффективному решению нестандартных задач.
«Продолжим внезапные проверки боевой готовности войск. Подобная форма контроля позволяет выявлять проблемные вопросы, которые в повседневной деятельности не так заметны», – подчеркнул министр обороны.
Также стоит задача организовать качественную подготовку к V Армейским международным играм.
Итоговым мероприятием боевой учёбы в следующем году министр обороны назвал стратегическое командно-штабное учение «Центр», которое запланировано на сентябрь.