18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 66.45р
75.66р
14:30 04.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
04.12.2018 13:29
Печать

Группа ЦДС открыла продажи во второй очереди ЦДС «Северный»

Группа ЦДС открыла продажи во второй очереди ЦДС «Северный»

Группа компаний «ЦДС»

На рынок выведена вторая очередь жилого комплекса ЦДС «Северный». На старте продаж стоимость предложения начинается от 2,1 млн руб.

Группа ЦДС вывела на рынок вторую очередь жилого комплекса ЦДС «Северный». Проект реализуется в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от ст. м «Девяткино».

В рамках второй очереди в продажу поступили два новых корпуса – четвертый и пятый, в которых расположена 641 квартира, а также машиноместа в подземном паркинге.

Общая площадь 18-этажного четвертого корпуса составляет 18 329 кв. м. В доме разместятся 272 квартиры. В 17-этажном пятом корпусе предусмотрено 369 квартир. Общая площадь здания составляет 21 146 кв. м.

Квартирография второй очереди включает продуманные студии площадью от 27 кв. м, практичные однокомнатные квартиры площадью от 31 кв. м, а также просторные двухкомнатные квартиры площадью от 52 кв. м. Покупатели могут выбрать недвижимость как с классическими, так и европланировками.

Группа компаний «ЦДС»
Группа компаний «ЦДС»

Квартиры предлагаются с полной отделкой «под ключ», выполненной по новым, улучшенным стандартам из современных материалов. Дизайн-проект разработан в светлых приятных для глаза тонах, что позволит покупателям воплотить в жизнь любые идеи декора.

Конфигурация четвертого и пятого корпусов образует закрытый внутренний двор, свободный от машин, в котором разместятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. На первом этаже жилых домов разместятся коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты или другие предприятия сферы услуг.

Группа компаний «ЦДС»
Группа компаний «ЦДС»

В жилом комплексе предусмотрена и собственная развитая социальная инфраструктура: детский сад на 320 мест и общеобразовательная школа на 565 учеников.

Стоимость квартир во второй очереди ЦДС «Северный» начинается от 2,1 млн руб. Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ. Срок ввода 4 и 5 корпусов в эксплуатацию – II квартал 2021 г.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
04.12.2018 13:29

Группа ЦДС открыла продажи во второй очереди ЦДС «Северный»

На рынок выведена вторая очередь жилого комплекса ЦДС «Северный». На старте продаж стоимость предложения начинается от 2,1 млн руб.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.12.2018 12:10

Филиалы МРСК Северо-Запада получили паспорта готовности к работе в ОЗП

3 декабря в Санкт-Петербурге генеральный директор МРСК Северо-Запада (входит в ГК «Россети») Артем Пидник провел с руководителями филиалов рабочее совещание, посвященное работе в период зимнего максимума нагрузок.
«Лидер Групп»
04.12.2018 11:15

Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

Банк ДельтаКредит аккредитовал все жилые комплексы квартала «Гавань Капитанов» от ГК «Лидер Групп»: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов».
03.12.2018 17:19

«Алмаз – Антей» представит в Санкт-Петербурге разработки для Арктической зоны

С 5 по 7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге (КВЦ «ЭКСПОФОРУМ») в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», «Алмаз – Антей» представит последние разработки в области развития Арктической территории России.
Группа компаний «ЦДС»
03.12.2018 16:24

Открылась выставка работ финалистов архитектурного конкурса «АРХпроект»

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете открылась выставка работ финалистов Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС. В рамках экспозиции представлено 40 работ от молодых российских архитекторов и дизайнеров.
«Лидер Групп»
03.12.2018 15:22

ЖК «Аэросити» расширил пул банков-партнеров

Новый жилой комплекс «Аэросити» от компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Промсвязьбанка и банка ДельтаКредит.
ПАО «Группа ЛСР»
03.12.2018 15:11

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Ручьи»

Стартовали продажи в новом доме №2 жилого комплекса «Ручьи», который осенью «Группа ЛСР» вывела на рынок недвижимости Санкт-Петербурга
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.12.2018 13:18

Банк «Санкт-Петербург» получил патенты на цифровые изобретения

Банк «Санкт-Петербург» получил несколько патентов на собственные изобретения в цифровой среде. Одной из закрепленных в патентах технологий является система WikiPay.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.12.2018 13:05

Аэрофлот победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018

Аэрофлот победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 - «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».
Setl City
03.12.2018 12:38

ЖК «ЗимаЛето» готовится к открытию пекарни

В ЖК «ЗимаЛето» вскоре откроется крафтовая пекарня «Теплого хлеба и под одеяло» от известной сети «Буше». Открытие запланировано на конец декабря. Пекарня разместится на первом этаже дома 9 к.1 на пр. Энергетиков.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.12.2018 12:21

У Петербурга появился новый Архитектурный ресурс

Архитектурное бюро «ЯРРА Проект», которое входит в строительный холдинг «РосСтройИнвест», представило свои проекты на выставке «Архитектурный ресурс Петербурга».
«Лидер Групп»/Гавань Капитанов
03.12.2018 11:30

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Эркер – изысканный архитектурный элемент. Он создает в помещении удивительную атмосферу и настроение. Особенно, если речь идет о просторных планировках с видовыми характеристиками.