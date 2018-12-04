Группа ЦДС открыла продажи во второй очереди ЦДС «Северный»

Группа компаний «ЦДС»

На рынок выведена вторая очередь жилого комплекса ЦДС «Северный». На старте продаж стоимость предложения начинается от 2,1 млн руб.

Группа ЦДС вывела на рынок вторую очередь жилого комплекса ЦДС «Северный». Проект реализуется в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от ст. м «Девяткино».

В рамках второй очереди в продажу поступили два новых корпуса – четвертый и пятый, в которых расположена 641 квартира, а также машиноместа в подземном паркинге.

Общая площадь 18-этажного четвертого корпуса составляет 18 329 кв. м. В доме разместятся 272 квартиры. В 17-этажном пятом корпусе предусмотрено 369 квартир. Общая площадь здания составляет 21 146 кв. м.

Квартирография второй очереди включает продуманные студии площадью от 27 кв. м, практичные однокомнатные квартиры площадью от 31 кв. м, а также просторные двухкомнатные квартиры площадью от 52 кв. м. Покупатели могут выбрать недвижимость как с классическими, так и европланировками.

Группа компаний «ЦДС»

Квартиры предлагаются с полной отделкой «под ключ», выполненной по новым, улучшенным стандартам из современных материалов. Дизайн-проект разработан в светлых приятных для глаза тонах, что позволит покупателям воплотить в жизнь любые идеи декора.

Конфигурация четвертого и пятого корпусов образует закрытый внутренний двор, свободный от машин, в котором разместятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. На первом этаже жилых домов разместятся коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты или другие предприятия сферы услуг.

Группа компаний «ЦДС»

В жилом комплексе предусмотрена и собственная развитая социальная инфраструктура: детский сад на 320 мест и общеобразовательная школа на 565 учеников.

Стоимость квартир во второй очереди ЦДС «Северный» начинается от 2,1 млн руб. Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ. Срок ввода 4 и 5 корпусов в эксплуатацию – II квартал 2021 г.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/