Путину доложили о недовольстве жителей Поморья планами по открытию в регионе мусорных полигонов

Пресс-секретарь президента подтвердил, что Владимира Путина информируют о жалобах жителей Архангельской области, которые провели акции протеста против экотехнопарка «Шиес» и свалки в Рикасихе под Архангельском.

«Мы видели это обращение в СМИ. Безусловно, о нем будет доложено», – цитирует 4 декабря Дмитрия Пескова ТАСС.

Он также заверил, что в Кремле ознакомлены с обращением жителей Архангельской области в адрес президента РФ, однако не стал говорить о позиции властей. «Сначала нужно этот вопрос с экспертной точки зрения рассмотреть», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что власти Архангельской области объявили о планах по созданию экотехнопарка "Шиес", где планировалось организовать полигон для размещения и переработки отходов из Москвы. 2 декабря во многих городах Поморья прошли митинги против строительства мусорных полигонов. В Архангельске больше тысячи горожан вышли на акцию протеста. Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе Архангельской области, должен быть запущен после проведения экологической экспертизы. Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км, однако местных жителей это не успокаивает. Также в районе поселка Рикасиха под Северодвинском планируется создать полигон для переработки отходов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.