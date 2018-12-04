На Десантников труба открыла сезон парной. Похолодает в 94 домах

Густой туман окутал перекрёсток в Красносельском районе Петербурга днём 4 декабря. Трамваи и автомобили въехали в «молоко», а местные жители испытали ощущение дежавю.

О прорыве теплосети на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова около полудня рассказали горожане в социальных сетях. По словам очевидцев, горячая вода пробила проезжую часть, образовалась промоина. Общественный транспорт временно изменил маршрут.

Как объяснили «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», прорыв зафиксирован у 22-го дома на улице Десантников. Сейчас аварийная бригада локализует дефект на трубе диаметром 500 мм.

На время ремонтных работ в 94 дома отопление будет поступать по пониженным параметрам. Горячую воду в компании пообещали не отключать.

Из-за потопа ограничен въезд на улицу Десантников со стороны Маршала Захарова. Закончить ремонт планируется к восьми утра 5 декабря.

Аварийная бригада регулярно выезжает на ликвидацию прорывов на улице Маршала Захарова. За 2017 и 2018 годы «Фонтанка» восемь раз писала о дефектах на сети, последний — августе. Тогда труба дала течь при подготовке к испытаниям.