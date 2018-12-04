В Армении потеряна связь со штурмовиком Су-25

Министерство обороны Армении сообщило о потере связи во вторник утром со штурмовиком Су-25, который выполнял учебный полет. Такое заявление распространила пресс-служба оборонного ведомства.

"4 декабря в районе 10:20 (09:20 мск. – Прим. ред.), была потеряна связь со штурмовиком Су-25 ВС Армении, который выполнял учебно-тренировочный полет. Самолет взлетел с аэропорта в Гюмри в 10:06 (09:06 мск)", – сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.

Идут поисково-спасательные работы.