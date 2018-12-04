Черчесов о Кокорине и Мамаеве: Все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые оказались под арестом за избиение и хулиганство.

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

По словам главного тренера сборной России, Кокорин и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы.

«Другое дело, как всё будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что. Возвращение в футбол? Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном», — подчеркнул Черчесов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона.

Напомним, Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля 2019 года.