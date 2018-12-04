"Заляжем на дно". Подлодки Черноморского флота России вышли на учения

Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий боевой подготовки в морских полигонах Чёрного моря, сообщает 4 декабря Минобороны России.

Подводники выполнили подготовку лодок к экстренному выходу в указанные районы моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника с выполнением электронных пусков ракетного оружия, говорят в военном ведомстве.

В дальнейшем экипажам предстоит "выполнение глубоководных погружений с покладкой подводных кораблей на грунт, а также отработка алгоритма действий по управлению кораблём при аварийном всплытии".

Напомним, накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО увеличит количество дней, когда корабли альянса будут находиться в Черном море. В регионе также будет усилено патрулирование воздушного пространства. «Мы пристально следим за ситуацией в Черном море в свете того, что мы видим в последние дни», – подчеркнул генсек НАТО.

В конце ноября он дал комментарий по поводу конфликта в Керченском проливе. «Продолжающаяся российская милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины. А также это подрывает стабильность региона», – заявил тогда Столтенберг.