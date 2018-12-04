Рейтинг президента Франции упал до рекордного уровня из-за протестов против повышения цен на бензин

Восемь из десяти французов заявили, что не одобряют политику главы государства, особенно в связи с планами правительства повысить цены на топливо.

Рейтинг Эмманюэля Макрона опустился до рекордных 23%, не многим больше набрал и премьер-министр Эдуар Филипп – 26%. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые 4 декабря публикует журнал Paris Match.

Всего за месяц поддержка французского президента упал на 6 процентных пунктов, достигнув антирекорда предыдущего главы республики Франсуа Олланда в декабре 2013-го.

При этом до 33% вырос рейтинг партии "Национальное объединение", которую возглавляет соперник Макрона на президентских выборах – Марин Ле Пен.

Демонстрации так называемых «желтых жилетов» начались 17 ноября из-за несогласия с повышением цен на бензин. Тогда на улицы вышло 120 тысяч человек. Однако потом повестка протестных акций расширилась, объединив представителей различных политических сил. Иногда демонстрации приводят к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции прошли 1 декабря, когда были задержаны более 400 «желтых жилетов». Кроме того, 133 человека были ранены, из них 23 – это полицейские. Французская пресса сообщила о возможности введения режима чрезвычайной ситуации. По данным Agence France-Presse, власти Франции собираются объявить о моратории на повышение налогов на топливо после переговоров с лидерами протестов и главами правительственных партий.