Хакеры получили по 15 лет колонии за 116 вскрытых банкоматов Сбербанка и ВТБ в Петербурге. Их признали преступным сообществом

В Петербурге по пятнадцать лет колонии получили создатели преступной группы по компьютерному вскрытию банкоматов. Пока слушалось их дело, технологии скимминга безнадежно устарели.

Как сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, Приморский суд признал виновными в создании преступного сообщества Илью Стерлигова и Петра Байдака, которые организовали массовое хищение денег из банкоматов Сбербанка и ВТБ с помощью скиммингового оборудования. Оно позволяло получать информацию, записанную на магнитную полосу банковских карт, и фиксировать набранные на клавиатуре банковских терминалов пароли доступа к счетам банковских карт.

Стерлигов и Байдак приговорены к 15 годам колонии и штрафу по 700 тысяч рублей. С ними осуждены еще 17 человек, получившие от двух лет условно до восьми реально. Дела еще четверых подельников рассмотрели раньше в особом порядке.

Группа действовала в 2012-2013 годах. На их счету – 116 вскрытых банкоматов, ущерб составил почти 13 млн рублей.