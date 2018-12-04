Как стать волонтёром, расскажут «Перспективы»

Кто такие волонтёры, чем они занимаются и как стать волонтёром – об этом расскажут представители благотворительной организации «Перспективы» на встрече «По-настоящему рядом: как стать волонтёром».

Встреча организована в рамках первого общегородского фестиваля «Эстафета добра», который проходит в эти дни в Петербурге. Идея фестиваля принадлежит Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих. В нём принимают участие более 70 учреждений культуры города и области: библиотеки, музеи, выставочные залы, театры, где проходят инклюзивные мероприятия, театральные постановки, дискуссии, экскурсионные интерактивные программы, акции и художественные инсталляции.

Встреча с сотрудниками «Перспектив» – одно из многих мероприятий. Она пройдет 6 декабря в 18:30 в библиотеке «Семёновская» (Московский пр., 50/42). Если вы интересуетесь волонтерским движением, хотите стать волонтёром, но не знаете, с чего начать, тогда эта встреча для вас. Волонтёры и сотрудники благотворительной организации «Перспективы» расскажут о деятельности волонтёров из Германии, Франции и Австрии в Петербурге, о программе «Добровольный социальный год» и о волонтерстве pro bono.

Ежегодно в «Перспективы» приезжают около 15 волонтёров из разных стран, чтобы наряду с коллегами из России помогать людям с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Они посещают павловский детский дом и психоневрологические интернаты города, где помогают подопечным «Перспектив» на занятиях и в быту. О своём опыте расскажут волонтёры из Германии и Франции. На информационной встрече каждый участник сможет сделать свой первый шаг в волонтёрстве.

Вход на встречу свободный.