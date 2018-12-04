Митрополит Одесский попросил патриарха Московского помочь освободить украинских моряков

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел УПЦ (МП) обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой содействовать скорейшему возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.

"В эти тяжелые дни, по попущению Божию, наши страны вошли в полосу огненных испытаний, которые могут спровоцировать беспрецедентный военный конфликт, способный принести с собой огромное количество человеческих жертв, разрушений, страданий, горя и слез....Почтительнейше обращаюсь к вам с просьбой возвысить свой первосвятительский голос, обратиться к руководству Российской Федерации и всем могущим повлиять на решение данного вопроса, с ходатайством о скорейшем возвращении задержанных украинских моряков на родину. Верю, что всемилостивый Господь, все устрояющий во благо, остановит зарождающуюся военную бурю и подарит Украине благословенный мир", — говорится в обращении митрополита Агафангела, размещенном на сайте одесской епархии канонической УПЦ.

"В данный момент только Православная церковь может стать единственным звеном, находящимся над противоборством, чей авторитетный голос может быть услышан по обе стороны возникшего конфликта", – добавил архиерей Одесской епархии.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей, в результате российским пограничникам пришлось прибегнуть к навалам на плавсредства-нарушители. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.