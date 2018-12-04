Товарно-сырьевая биржа Петербурга лишила трех участников доступа к торгам

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ( СПбМТСБ) 4 декабря отстранила три компании — «Квант», «Темп» и «Гео» — от участия в торгах бензином и дизельным топливом.

Как следует из материалов биржи, еще две компании — «Энергия» и «Сабинтэк» — получили предупреждения. По данным открытых источников, у компании «Квант» — несколько десятков автозаправочных станций в Иркутской области.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПбМТСБ, поводом для отстранения стало нарушение двух пунктов «Условий предоставления участникам торгов программных и технических средств для удаленного доступа к услугам биржи». В частности, компании не предоставляли бирже по ее требованию документы и информацию, необходимые для контроля выполнения пользователями своих обязанностей. Также был нарушен пункт, который запрещает участникам торгов допускать к компьютеру (с которого они ведутся) посторонних лиц, не уполномоченных действовать от лица пользователя. Кроме того, как утверждает биржа, по тем контактным данным, которые компании указали в ЕГРЮЛ и в регистрационной карточке, было невозможно связаться с представителями фирм.

Проверка проходила в отношении участников из Москвы, Петербурга и Ангарска в рамках «мер по стабилизации топливного рынка, предложенных биржей правительству РФ».

С 16 ноября на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже начала расти стоимость бензина и дизельного топлива. Ситуацию могла спровоцировать одна из крупнейших нефтяных компаний России «Роснефть», которая 15 ноября перестала поставлять бензин и дизель на торги. Она является ключевым продавцом на Петербургской товарно-сырьевой бирже, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. Договоренность о возвращении компании к торгам была достигнута на встрече вице-премьера Дмитрия Козака и главы «Роснефти» Игоря Сечина, поставки возобновились 20 ноября, однако не в полном объеме.