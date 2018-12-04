ВЦИОМ: Почти четверть россиян не знают текста Конституции

Почти четверть россиян не имеют никакого представления о статьях Конституции. Это показали итоги опроса ВЦИОМ, проведенного в преддверии 25-летия с того дня, когда основной закон государства был принят всенародным голосованием.

Итоги исследования опубликованы 4 декабря. Большинство россиян (69%) заявили, что имеют общие представления о содержании Конституции РФ, а 6% оценили свои знания на «очень хорошо». При этом почти четверть (23%) опрошенных не имеют никакого представления о статьях Конституции.

Социологи спросили россиян, какие наиболее важные права и свободы гарантирует основной закон. Респонденты вспомнили: право на охрану здоровья (49%), на образование (45%), на труд (40%), на социальное обеспечение (38%). Более трети назвали право на жизнь и на жилище (по 36%). Чуть реже россияне вспоминали про защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту (30%), право на свободу и личную неприкосновенность (29%), свободу передвижения по стране и за ее пределами (27%). Только каждому пятому (по 23%) важны право на отдых и свобода мысли и слова. Менее 20% набрал ответ о значимости свободы от любых вмешательств в частную жизнь.

В основном респонденты изучали Конституцию РФ в вузе (38%) и в школе (30%). Еще 15% читали документ по работе. Только 23% вникали в основной закон по личной инициативе. А вот 18% не изучали его вовсе.

Две трети (66%) опрошенных не смогли вспомнить год принятия Конституции. Правильный ответ – в 1993 году – назвали только 13% участников опроса.

Напомним, российская Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. С 1994 года этот день стал государственным праздником.