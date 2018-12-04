Супруга Семака помогла бездомному в Петербурге, накормив его вегетарианским обедом

Супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак помогла бездомному в Петербурге. Об этом в Инстаграме рассказала её подруга.

«Сегодня мы познакомились с Николаем. Он бездомный и бродяжничает уже давно. Моя любимая @annas_secret_garden (ник Анны Семак в Инстаграме. – Прим. ред.) не побрезговала сесть с ним рядом на его газеты и пакеты», – рассказала женщина по имени Эля.

«Мы не смогли пройти мимо. Поговорили. Эля купила ему обед и ужин в "Ботанике" на Пестеля, 7, где он устроил себе домик. На прощание мы его обняли, а он плакал. Потому что много лет его никто не обнимал», – написала Анна Семак уже у себя в инстаграме.

Ее подруга добавила, что обед и ужин, которым они накормили бездомного, был «конечно же вегетарианским».