Новость в картинке: самые популярные пикапы в Петербурге и Москве

Аналитики агентства «Автостат» 4 декабря назвали три самые популярные модели пикапов в Петербурге и Москве по итогам десяти месяцев 2018 года. Модели оказались одними и теми же, но их места в рейтингах двух столиц разнятся.

В топ-3 попали Mitsubishi, Toyota, а также отечественный УАЗ. И если москвичи и петербуржцы предпочли японский L200, то в целом по России лидерство в сегменте пикапов досталось модели от Ульяновского автозавода.