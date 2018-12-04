Водитель потерял сознание за рулём автобуса в Ивановской области. 16 пострадавших

Шестнадцать пассажиров пострадали в результате утренней аварии в городе Вичуга Ивановской области. Водитель умер в больнице.

Как информирует областное ГУ МВД, ДТП случилось 4 декабря около 7:45 на улице Пролетарской. Городской рейсовый автобус двигался по маршруту, когда 56-летнему водителю внезапно стало плохо. Он потерял сознание, и неуправляемая машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в дорожное ограждение и дерево.

Водителя доставили в больницу, где он скончался. Причина смерти, по предварительным данным, может быть не связана с полученными в аварии травмами.

В салоне автобуса находились 20 пассажиров. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, затем за медицинской помощью обратились ещё несколько человек. Общее количество травмированных – 16, из них трое несовершеннолетние: девушки 16 и 17 лет и 4-летний ребёнок. Большая часть травм – это ссадины и ушибы. У троих зафиксированы переломы.

По сведениям vichuga24.ru, восемь пострадавших с различными травмами служба скорой помощи перевезла в приёмный покой. ГТРК «Ивтелерадио» передаёт, что госпитализированы четверо, все взрослые: три человека в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжёлом. Одиннадцать человек отпустили на амбулаторное лечение.

По данным IvanovoNews, водитель автобуса скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.