Закон Яровой о защите детей от колумбайн-сообществ принят в окончательном чтении

Государственная дума ФС РФ в третьем чтении приняла закон, проект которого был внесен Ириной Яровой. Детей оградят от попыток вовлечения в преступные сообщества.

«Блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья», – говорится 4 декабря на сайте нижней палаты парламента.

Основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов будет также являться решение Роскомнадзора. Новый закон обязывает провайдеров незамедлительно ограничивать доступ к контенту в случае бездействия владельца сайта. Раньше это необходимо было сделать в течение суток. Закон также позволит не просто удалять интернет-страницы с запрещенной информацией, а закрывать доступ к ним.

Законопроект был внесён в Госдуму Ириной Яровой. По ее словам, новые меры помогут эффективно бороться с колумбайн-сообществами, названными так после массового убийства в одноименной американской школе. «Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которая имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка. Поэтому наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей», – отметила вице-спикер.

Закон был принят во втором чтении 22 ноября.

Напомним, что в 1999 году двое старшеклассников атаковали школу «Колумбайн» в американском штате Колорадо. 13 человек погибло, 37 были ранены. После этого массовые убийства в учебных заведениях стали сравнивать с этой трагедией. В России о колумбайнах заговорили, в частности, после случившегося в январе нападения подростков на учительницу и детей из младшего класса в пермской школе №1267, а также январской атаки на учащихся седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ и стрельбы в Керченском колледже в октябре. При этом госканалам и агентствам рекомендовали на ассоциировать трагедию в Керчи с «Колумбайном». Социальные сети стали блокировать доступ к колумбайн-сообществам по требованию Роскомнадзора.