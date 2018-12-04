Беглов: Город должен иметь контрольный пакет акций «Метростроя», чтобы управлять ситуацией
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подтвердил, что город намерен получить контрольный пакет акций ОАО «Метрострой». В Смольном несколько лет пытаются нарастить свою долю.
«Город должен иметь контрольный пакет акций ОАО «Метрострой», чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность», – цитирует Беглова аппарат губернатора 4 декабря. Свое заявление глава города сделал на профильном совещании.
Ранее вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что на эту процедуру уйдет порядка полугода.
«Фонтанка» подробно писала о планах Смольного увеличить долю города в капитале «Метростроя». В самой компании утверждают, что обсуждение в СМИ вопроса о допэмиссии ведет к дестабилизации ее работы.
Справка:
Сейчас «Метрострой» на 25% принадлежит «Петербургскому метрополитену» и на 21% — комитету имущественных отношений. Еще 24,23% находятся у гендиректора компании Николая Александрова, 13,62% — у его отца и бывшего главы «Метростроя» Вадима Александрова. Остальные доли распределены между миноритарными акционерами.
«Фонтанка» подробно рассказывала о попытках Смольного стать полноценным хозяином положения в вопросе строительства метро. Сейчас эта проблема могла обостриться в связи с последними сложностями компании при строительстве станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная». В октябре «Метрострою» продлили контракт на строительство трех станций метро и депо до 31 мая 2019 года. Кроме того, городские власти дополнительно выделили компании 4,2 млрд рублей.