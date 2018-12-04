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04.12.2018 12:10
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Филиалы МРСК Северо-Запада получили паспорта готовности к работе в ОЗП

Филиалы МРСК Северо-Запада получили паспорта готовности к работе в ОЗП

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

3 декабря в Санкт-Петербурге генеральный директор МРСК Северо-Запада (входит в ГК «Россети») Артем Пидник провел с руководителями филиалов рабочее совещание, посвященное работе в период зимнего максимума нагрузок.

По его словам, благодаря комплексной работе, проведенной во всех регионах, компания готова обеспечить надежное электроснабжение потребителей Северо-Запада предстоящей зимой.

Артем Пидник вручил директорам филиалов паспорта готовности и отметил, что реализация производственных программ и отработка взаимодействия профильных служб – как на уровне филиалов, так и на межрегиональном уровне, должны стать залогом максимально оперативной ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций в сетях, эффективной и слаженной работы персонала.

Напомним, что в ноябре готовность МРСК Северо-Запада к работе в осенне-зимний период 2018-2019 была подтверждена Министерством энергетики России. За 10 месяцев 2018 года в рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок компания направила 3,7 млрд рублей на реализацию ремонтной программы в семи регионах ответственности. В 2018 году отремонтировано 10,3 тыс. км линий электропередачи, 2184 выключателя и разъединителя, а также 19 силовых трансформаторов 35-150 кВ. В нормативное состояние приведены более 16,6 тысяч га просек ЛЭП, отремонтировано 21 тыс. опор ЛЭП и 1963 трансформаторные подстанции.

При подготовке к зиме проведены 163 противоаварийные тренировки по вводу графиков временного отключения потребления электрической энергии и 7 учений.

Проверки, прошедшие осенью во всех филиалах компании, подтвердили готовность персонала к работе в условиях ОЗП, наличие у энергетиков необходимого парка спецтехники, инструментов и средств индивидуальной защиты. Полностью укомплектован аварийный резерв электротехнического оборудования и материалов.

Отметим, что для поддержания высокой степени готовности бригад МРСК Северо-Запада к ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе в зимний период продолжаются учения «Карелия 2018». В мероприятиях задействованы порядка 1900 человек в составе 120 бригад. За прошедшие два месяца учений энергетики расширили 458 га и расчистили 3257 га просек, смонтировали 32,6 км самонесущего изолированного провода. Проведение учений направлено на повышение надежности и качества электроснабжения жителей Республики Карелия.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»

 

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