Блокировка не помешала Telegram увеличить популярность в App Store

Мессенджер Павла Дурова за год вошел в десятку самых скачиваемых приложений российского App Store, обогнав Viber.

Несмотря на блокировку Telegram весной этого года, его популярность выросла почти в два раза. Он поднялся с 11 на 6 место в российском сегменте App Store, следует из опубликованной 4 декабря статистики Apple.

Telegram удалось обогнать Viber, теряющий позиции который год подряд. Если в 2016 году он был на 5 строчке, то в 2017 упал на 8-ю, а в 2018-м выпал из топ-10.

Самым популярным приложением среди россиян стал мессенджер WhatsApp. Вторую строчку занял Instagram, который за год опередил идущий третьим «ВКонтакте». На четвертом месте – «Сбербанк.Онлайн». Первые четыре приложения при этом не меняются последние несколько лет, лишь соревнуясь между собой. Замыкает пятерку в этом году видеохостинг YouTube. В десятку также попали «Яндекс.такси», Joop и Pandao.

В декабре 2017 года суд оштрафовал владельцев Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки. В апреле 2018-го Таганский суд постановил заблокировать сервис на территории России. Это привело к сбоям в работе сотен сторонних сайтов, которые пользовались теми же IP-адресами. Решение пытался оспорить и сам Telegram, и его пользователи. Ряд исков был адресован компаниями к Роскомнадзору, который пытается осуществить блокировку.