На Алтае закрылась НКО по профилактике ВИЧ. Организация не смогла оплатить штраф за признание себя иноагентом

ВИЧ-сервисная организация «Выбор» закрыла свой офис в Бийске после отказа Алтайского краевого суда отменить штраф в размере 150 тысяч рублей. Денежной выплатой НКО наказали за то, что организация добровольно не вошла в реестр иностранных агентов.

Как написал «Коммерсантъ» 3 декабря, в 2014 и 2016 годах «Выбор» получил 419 тысяч рублей от некоммерческого партнерства «Эсверо» (ликвидировано в прошлом году после присвоения статуса иноагента) и AIDS Healthere Foundation на реализацию программ по профилактике ВИЧ-инфекции в Алтайском крае.

Партнер инициативы «Юристы за равные права» Макс Оленичев, представляющий интересы «Выбора», объяснил, что «Эсверо» действовала в 34 регионах России. Организация реализовывала проект Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, одним из доноров которого являлось российское государство. «Таким образом, ВИЧ-сервисные организации за счет грантов возвращали уплаченные из федерального бюджета средства в международные организации обратно в российскую экономику»,— отметил Оленичев.

По его словам, AIDS Healthere Foundation финансировал «Выбор» в рублях, при этом доказательства того, что это иностранное, а не российское юрлицо, в материалах дела отсутствуют.

Согласно акту проверки управления Минюста РФ по Алтайскому краю и постановлению суда, НКО вменено в качестве политической деятельности то, что организация распространила более 100 тысяч шприцев и 20 тысяч презервативов. В суде НКО доказывала, что «деятельность в сфере охраны здоровья» не является политической.

Суд первой и второй инстанции признал штраф законным. 30 ноября «Выбор» закрыл свой офис в Бийске.

Россия, Украина и Белоруссия заняли лидерские позиции по темпам распространения ВИЧ среди стран Европы в 2017 году.