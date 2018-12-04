Россия «частично разблокировала» украинские порты в Азовском море
Киев возобновил движение судов через Керченский пролив: Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море, заявил министр инфраструктуры соседней страны Владимир Емельян.
«Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь,- сообщил он на официальном сайте ведомства 4 декабря. – Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено».
По его словам, входа в Азовское море ожидают 17 судов, выхода – 1. Еще 9 стоят у причалов в портах.
Чиновник отметил «участие президента Украины Петра Порошенко в урегулировании ситуации на Азове» и «выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будет разблокирован полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков».
Напомним, транспортный коллапс возник после конфликта в Керченском проливе. Украина заявляла о сотнях застрявших судов из-за российской блокировки водного пути.
Справка:
25 ноября пограничный патруль ФСБ России задержал два украинских корабля и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В ходе задержания российские корабли применили оружие, а один из кораблей береговой охраны совершил навал на украинский буксир. В результате пострадали несколько украинских моряков. Экипажи перехваченных украинских кораблей были задержаны и доставлены на территорию России, плавсредства отбуксировали в российские порты. Украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границ РФ.