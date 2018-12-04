Россия «частично разблокировала» украинские порты в Азовском море

Киев возобновил движение судов через Керченский пролив: Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море, заявил министр инфраструктуры соседней страны Владимир Емельян.

«Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь,- сообщил он на официальном сайте ведомства 4 декабря. – Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено».

По его словам, входа в Азовское море ожидают 17 судов, выхода – 1. Еще 9 стоят у причалов в портах.

Чиновник отметил «участие президента Украины Петра Порошенко в урегулировании ситуации на Азове» и «выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будет разблокирован полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков».

Напомним, транспортный коллапс возник после конфликта в Керченском проливе. Украина заявляла о сотнях застрявших судов из-за российской блокировки водного пути.