Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

«Лидер Групп»

Банк ДельтаКредит аккредитовал все жилые комплексы квартала «Гавань Капитанов» от ГК «Лидер Групп»: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов».

Купить квартиру в ипотеку от «КБ ДельтаКредит» можно при внесении первоначального взноса в размере от 15% от стоимости жилья. Кредит предоставляется на срок от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 300 тыс. рублей. Процентная ставка от 10,75% годовых. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

ДельтаКредит стал уже девятым банком, предлагающим ипотеку в домах «Гавани Капитанов».

Квартал возводится на намывных территориях Васильевского острова и состоит из трех домов «комфорт», «комфорт+» и «бизнес-класса», названных в честь трех легендарных мореплавателей: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», соответственно.

Более подробно об этих и других комплексах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/