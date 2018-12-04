Пять человек пострадали на «Скандинавии» из-за выезда на встречку

Две аварии произошли за последние часы в Выборгском районе Ленинградской области. Пострадали в общей сложности шесть человек.

С серьёзными травмами попал в больницу 30-летний житель Приморска. Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, сегодня, 4 декабря, около 5 часов утра в посёлке Советский на Беговой улице, 41, мужчина на квадроцикле влетел в дерево на скорости – вероятно, не справился с управлением.

Медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, алкогольное опьянение. «Вызвали жену в больницу, она в шоке и пока не может пояснить обстоятельства», – отмечает «Дорожный инспектор».

Сразу пять человек пострадали минувшим вечером в ДТП на трассе «Скандинавия». По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 декабря в 18:45 на 78-км автодороги столкнулись встречные «Ниссан Кашкай» и «Хёндэ Солярис». Первым управлял 67-летний мужчина, вторым – 35-летний.

В больницу посёлка Первомайское были доставлены водитель и две пассажирки «Кашкая», а также водитель и пассажир «Соляриса».

Полиция проводит проверки по фактам ДТП.