СМИ: Во Франции передумали повышать цены на бензин после протестов

Мораторий на повышение налогов на топливо во Франции собирается объявить премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом 4 декабря сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

На такой шаг власти пошли после переговоров с лидерами протеста, который продолжается третью неделю.

Демонстрации так называемых «желтых жилетов» начались из-за несогласия с повышением цен на бензин. Однако потом повестка протестных акций расширилась, объединив представителей различных политических сил. Иногда демонстрации приводят к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции прошли 1 декабря, когда были задержаны более 400 «желтых жилетов». Кроме того, 133 человека были ранены, из них 23 – это полицейские.

Французская пресса сообщила о возможности введения режима чрезвычайной ситуации.

Протесты из-за повышения цен на топливо, которое власти оправдывали экологической необходимостью, стартовали 17 ноября. Тогда на улицы вышло 120 тысяч человек.