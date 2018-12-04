Счетная палата: Конфискация имущества приносит одни убытки

Росимущество за прошлый год потратило больше средств на хранение конфискованного имущества, чем смогло получить с его реализации. Отчасти это связано с действиями самого ведомства и законодательством.

«Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации — 180 млн руб., за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн руб. соответственно», – цитирует 4 декабря результаты мониторинга Счетной палаты РБК.

При этом проверка показала, что территориальные органы Росимущества иногда допускают нарушения в бухгалтерском учете, в частности, не проводя оценку поступившего имущества. Кроме того, были выявлены факты недостоверной оценки. Так, в Новосибирске шесть наручных часов известных производителей оценили сначала в 136 тысяч рублей, а последующая оценка показала результат в 1,3 миллиона рублей. Выявлен был также демпинг на торгах по закупкам услуг по хранению, реализации и уничтожению конфиската.

Убытки обусловлены и «недостаточным нормативным регулированием», так как, по данным Счетной палаты, некоторые документы в этой сфере утратили актуальность.

Результаты мониторинга будут направлены в ФСБ, Генпрокуратуру, Государственную думу и Совет Федерации.