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Общество
04.12.2018 10:25
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Нарушения на 760 млрд в Роскосмосе объяснили неправильно заполненными документами

В Роскосмосе прокомментировали данные Счетной палаты о том, что 40% найденных аудиторами за минувший год нарушений относятся к деятельности госкорпорации. По словам главы пресс-службы Владимира Устименко, претензии проверявших связаны не с хищениями денег, а с неправильно заполненными документами. 

«Говоря о Роскосмосе, он (руководитель СП Алексей Кудрин. — Прим. ред.) ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей — это не "украденные деньги", у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя не зарегистрированных РИДов – т. н. "результатов интеллектуальной деятельности" за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность»,— цитирует Устименко 4 декабря «Коммерсантъ».

Как ранее сообщала «Фонтанка», Кудрин говорил о том, что нарушений в Роскосмосе нашли на 760 миллиардов рублей. Это и нерациональные траты, некорректно проведенные закупки, недострои и завышение цен.

«Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено – то есть, по сути, своровано», – говорил глава Счетной палаты.

Устименко же утверждает, что эти нарушения возникли еще до формирования Роскосмоса – в тот период, когда структура называлась Федеральным космическим агентством. 

«А то, что некоторые граждане в СМИ восприняли эти цифры на свой лад, говорит о том, что иногда люди путают прямой угол с температурой закипания воды»,— уверен представитель Роскосмоса.

Также ранее Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах, возбужденных из-за нарушений в работе госкорпорации. Ещё по 44 материалам ведутся проверки, которые также могут перерасти в новые производства. Комментируя эти сведения, Владимир Устименко сказал: проверка касалась периода до прихода нынешней администрации Роскосмоса. 

«Наш новый генеральный директор (Дмитрий Рогозин.— Прим. «Ъ») дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто "путает свою шерсть с государственной"»,— отметил руководитель пресс-службы корпорации.

Он добавил, что Роскосмос сам организует проверки и внутренний аудит. «Мы оперативно наводим порядок, без которого наши космические планы испытают перегрузки земных проблем»,— сказал он.

Ранее Устименко заявил прессе, что его ведомство подверглось информационной атаке, которая создает образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации.

 

 

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