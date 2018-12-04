«Наблюдался дефицит осадков». Последний месяц осени в Петербурге оказался суше и теплее нормы почти на 3 градуса

Ноябрь 2018 года выдался в Северной столице непривычно тёплым. Среднемесячная температура воздуха составила +2,8 градуса, что на 2,7 градуса выше климатической нормы. Об этом рассказали в Северо-Западном гидрометцентре.

«В ноябре наблюдался дефицит осадков, их количество составило всего 33% от климатической нормы. Продолжительность солнечного сияния оказалась близкой к климатическим характеристикам», — отметили синоптики 3 декабря.

Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области превысила норму на три градуса. Общее количество выпавших за месяц осадков в регионе составило 25-66% от привычных показателей.

Сегодня в городе на Неве ожидается мокрый снег с дождём. Столбик термометра поднимется до +2 градусов.

В середине октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов специально для «Фонтанки» насчитал 7 феноменов первой половины осени-2018. В том числе температурные рекорды, наводнение в сентябре и грозы октября.