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Спорт
04.12.2018 10:16
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Песков: Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу того, как нужно поступить с нападающим футбольного клуба «Зенит» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть? Я тоже считаю, что их надо судить по всей строгости закона. А ещё больше наверняка так считают те люди, которых они избили. Совершенно не важно, кто они – талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идёт о преступлении. Было это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», — цитирует 4 декабря Пескова «Чемпионат.com» со ссылкой на ТАСС.

Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля 2019 года.

Ранее стали известны новые детали инцидента с участием футболистов. Оказывается, конфликт с водителем Первого канала предположительно мог начаться из-за любовницы Мамаева.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом, кроме футболистов, находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.

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