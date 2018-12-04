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Общество
04.12.2018 09:54
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На Камчатке провели обыски у руководителя ячейки «Свидетелей Иеговы». Мужчина собирал адептов подпольно

Уголовное дело возбудили против 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который в качестве руководителя местной ячейки  запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» пытался продолжать ее деятельность. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.

По версии правоохранительных органов, мужчина созывал собрания организации не менее двух раз в неделю, где обучал местных жителей постулатам религиозного объединения и организовывал просмотр видеоматериалов запрещенной структуры, а также распространял литературу экстремистского содержания.

3 декабря в квартире подозреваемого и в месте сбора участников экстремистской организации прошли обыски, в рамках которых были изъяты вещи, указывающие на вину мужчины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими).​

В 2017 году Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещённых в России организаций. Позже сообщество подготовило апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации их централизованной организации и 395 местных отделений в России, но проиграло. Также суд обратил имущество «Свидетелей Иеговы» в доход государства. В Петербурге в пользу государства отошло 10 гектаров территории с имущественным комплексом в Солнечном. В августе 2018 года более 200 «свидетелей Иеговы» из России попросили убежища в Финляндии, однако принимать их там не торопятся.

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