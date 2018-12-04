Роскосмос заявил об информационной атаке. Госкорпорация считает, что ее пытаются оставить без денег

Роскосмос подвергся информационной атаке, которая создает образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Об этом 4 декабря заявил глава пресс-службы компании Владимир Устименко.

По его словам, космическая отрасль приступила к реконфигурации для создания профильных индустриальных объединений, например ракетного, двигателестроительного и прочих.

«Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — цитирует Устименко РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Планомерно пытаются сложить образ Роскосмоса как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги». Цель — лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA», — добавил представитель госкорпорации.

В конце ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о хищениях и нарушениях более чем на 700 миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По словам экономиста, более 40% нарушений, зафиксированных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности этой госкорпорации.