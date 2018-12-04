Сбежавший участник смертельной аварии на Королева сдался полиции. Водитель признал вину

Явку с повинной написал сбежавший ранее 27-летний участник смертельной аварии на проспекте Королева. Об этом 4 декабря рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, накануне водитель «Тойоты» добровольно пришёл в отдел полиции. Сейчас мужчина задержан и направлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Авария произошла около четырёх утра 2 декабря. На пересечении проспектов Королева и Сизова столкнулись «Хёнде» и «Тойота». В такси «Везёт» до приезда скорой погибла 42-летняя пассажирка, водителя в тяжёлом состоянии увезли больницу. Мужчина, управлявший «Тойотой», с места ДТП скрылся.