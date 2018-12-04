СМИ выяснили причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Смерть командующего Пятым флотом США Скотт Стирни, чье тело нашли в его резиденции в Бахрейне, носила ненасильственный характер. Об этом 4 декабря сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Адмирал Джон Ричардсон, начальник военно-морских операций, подтвердил это телеканалу CNN. Он добавил, что расследование в отношении Стирни не ведется.

Тело вице-адмирала нашли 1 декабря. После смерти Стирни командующим временно стал его заместитель Пол Склайз.

Стирни родился в Чикаго, военную службу начал в 1982 году. Вступил в свою должность совсем недавно — в мае 2018 года. Он отвечал за операции США на Ближнем Востоке и юго-западе Азии. Пятый флот ВМС США базируется в Аравийском море, Персидском заливе и западной части Индийского океана.