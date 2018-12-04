Беременная петербурженка потеряла ребенка после избиения

Агрессия супруга привела к госпитализации жительницу Петербурга. Особое положение женщины не спасло её от кулаков мужа. Неродившийся еще малыш погиб.

Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, накануне вечером из роддома №18 в Александровскую больницу доставили женщину в тяжёлом состоянии после преждевременного излития околоплодных вод. Спасти ребенка не удалось. Врачи также диагностировали у пациентки травму грудной клетки и перелом ребер. По словам петербурженки, пострадала она от кулаков собственного мужа. Он избил её дома 1 декабря.