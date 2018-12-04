В Петербурге задержана семейная пара. В ней увидели продавцов несуществующей мебели

Супружескую пару из Петербурга задержали по подозрению в мошенничестве: по версии следствия, называя себя производителями мебели, фигуранты собирали предоплату, но товар в реальности не поставляли. Их группа «ВКонтакте» действует и по сей день, в нее вступило больше 36 тысяч человек.

Как стало известно «Фонтанке», 3 декабря оперативниками уголовного розыска полицейского главка были задержаны 34-летний Константин Раков и 31-летняя Ксения Медведева. Их подозревают в мошенничестве. В материалах дела говорится: «бизнесмены» активно рекламировали в Интернете услуги по изготовлению и установки мебели. Медведева принимала заказы, а Раков заключал договора от имени ООО «Атриум», производил замеры, показывал образцы материалов и брал предоплату. Но, как минимум, три клиента не увидели своих шкафов и кухонь на 160 тысяч рублей. Также как и денег.

В «ВКонтакте» существует две группы, посвященные деятельности семейной пары (о близком родстве фигурантов говорят клиенты). В одной подозреваемые до сих пор предлагают шкафы купе и кухни на заказ. В нее вступило больше 36 тысяч человек. Вторая группа объединила 52 человека: ее участники пишут о том, что так и не получили ни мебели, ни денег от ООО «Атриум».

Раков и Медведева находятся под подпиской о невыезде.