Президент Венесуэлы сообщил, что летит в Россию. «Запланирована важная встреча с Владимиром Путиным»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направился в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Twitter 4 декабря.

«Мы сейчас направляемся в Российскую Федерацию для укрепления и расширения наших дипломатических отношений, а также дружеских связей между братскими странами», – говорится в сообщении.

Мадуро отметил, что на вторник у него запланирована «очень интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным».

Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин посещал столицу Венесуэлы Каракас и жаловался руководству страны на задержку с поставками нефти. Сми называли поездку Сечина признаком роста напряженности в отношениях между двумя странами.