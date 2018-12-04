В России может измениться качество и вкус пива. Меньше солода и больше сахара

В России могут измениться требования к качеству пива. Об этом 4 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) безопасности алкогольной продукции.

По данным издания, проект регламента уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В среду, 5 декабря, документ будет рассмотрен советом комиссии, рассказал в беседе с изданием представитель ЕЭК. Два собеседника газеты, знакомые с обсуждениями документа, с высокой долей вероятности, допускают, что в таком виде регламент и будет принят.

Согласно действующему российскому законодательству о регулировании алкогольного рынка разрешается заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, по новому техрегламенту — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов, согласно документу, увеличивается с 2 до 5%.

В случае, если документ будет одобрен, новые требования станут обязательными для всех стран — членов ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Россия).