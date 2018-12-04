Украина готовит иск против России в Международный суд ООН из-за ситуации в Керченском проливе

Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшем место 25 ноября. Об этом накануне заявил президент страны Петр Порошенко.

«Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован — об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства», — приводит 4 декабря слова Порошенко РБК.

По его словам, украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом. Российские военные, считает Порошенко, совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Порошенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти Украины «должны объединить усилия всего мира». Он напомнил, что ранее Киев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тот потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках.

«Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила, поэтому мы должны сейчас объединить усилия всего мира», — сказал Порошенко.

О том, что Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу инцидента в Керченском проливе, стало известно на минувшей неделе. Украина попросила ЕСПЧ вмешаться, чтобы обеспечить благополучие своих задержанных российской стороной моряков. В заявлении суда говорилось, что в ответ на обращение Киева ЕСПЧ запросил у российского правительства информацию о состоянии задержанных моряков и попросил «предоставить все соответствующие документы».

Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.