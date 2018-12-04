«Арсенал» - «Зенит». Грустное начало

В Туле «Арсенал» и «Зенит» опять забили 6 мячей на двоих, четвертое выездное поражение петербургского клуба в российской Лиге и траурный бенефис словенского защитника: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги старта второго круга чемпионата страны по футболу.

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Главной интригой матча, без всякого сомнения, стало возвращение Дзюбы в Тулу. Напомним, после конфликта с тренерским штабом Роберто Манчини в январе 2018 года Артем был сослан в аренду в «Арсенал», где провел 10 матчей. В частности, отметился дублем по системе гол+пас в игре против «Зенита». Тот матч закончился вничью 3:3, и во многом из-за его результата петербургский клуб который год подряд не попал в Лигу Чемпионов.

Петербургские любители футбола весной не сдерживались в выражениях в адрес Дзюбы, но после триумфального лета сборной России нападающий приобрел иммунитет, соответствующий статусу капитана сборной. К слову, возвращение в сборную после конфликта со Станиславом Черчесовым стало возможным как раз благодаря сильным 10 матчам Дзюбы за «Арсенал» и, по слухам, вмешательству губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Опять же по слухам, именно Дюмин оплатил счет Дзюбы за выход на поле против «Зенита», которому Артем формально принадлежал весной 2018 года.

Стартовый состав на матч 16 тура не удивил: он полностью повторил выбор тренерского штаба Сергея Семака на предыдущие два матча. В формации 3-5-2 «Зенит» выходил и против «Ростова» в чемпионате страны, и в Лиге Европы против «Копенгагена»: на флангах снова появились Роберт Мак и Далер Кузяев (для Далера матч против «Арсенала» стал 49-м за 2018 год). В центре обороны ворот Андрея Лунева вышли Александр Анюков, Миха Мевля и Бранислав Иванович. Леандро Паредес, Александр Ерохин и Эрнани составили трио полузащитников. В атаке в очередной раз материализовался дуэт Дзюбы и Себастьяна Дриусси.

В ноябре «Арсенал» пополнил список клубов, сменивших главных тренеров по ходу сезона. Олег Кононов отправился в Москву поднимать «Спартак» с колен. «Арсенал» возглавил тренерский штаб во главе с экс-главнокомандующим «Локомотива» Игорем Черевченко. В состав штаба вошел Игорь Семшов, проведший в «Зените» один сезон: Семшов достаточно давно работает в Туле. За ходом матча в ложе бывшего стадиона «Имени 50-летия Ленинского комсомола» наблюдал исполнительный директор клуба Гурам Аджоев в компании того самого губернатора Дюмина. Надо полагать, что матч оставил у них приятные впечатления.

«Арсенал» забил уже на 6 минуте. После невероятной ошибки Эрнани «Арсенал» убежал в контратаку. Гол должен был забивать Сергей Ткачев, но мяч из-под его ноги выбил в подкате Анюков. Отскок в ворота переправил замбийский форвард Эванс Кангва: Мевля, который до того ошибся с созданием искусственного положения вне игры, в эпизоде с голом откровенно выключился и наблюдал за происходящим. Лунев старался как мог, поймал мяч, но с ним в руках вкатился по скользкому газону в ворота. Отдельно отметим: для Кангвы это первый гол за 16 туров. К сожалению, как мы узнали к концу 90 минут, не последний в тот вечер.

«Зенит» отреагировал достаточно быстро: на 21 минуте прострел Эрнани с фланга в гол превратил Кузяев. В желании замкнуть передачу Кузяев даже получил микротравму голеностопа, но смог продолжить матч. Нельзя сказать, что в первом тайме одна из команд выглядела симпатичней другой, но в удивительном виде спорта «русский футбол задубевшим мячом на заледеневшем поле» настойчивей оказались футболисты «Арсенала». В конце первого тайма обладатель Кубка России в составе «Тосно» Ризуан Мирзов накрутил на правом фланге Кузяева с Анюковым и пробил обводящим ударом по воротам Лунева – «Арсенал» вышел вперед.

К слову, генерал Мороз стал главным героем начала второго круга чемпионата страны. Из года в год зима в российский футбол приходит стремительно, и календарь начинает вызывать вопросы. В субботу был отменен матч в Оренбурге — минус 16. В Красноярске матч «Енисей» – «Ахмат» к неудовольствию гостей все-таки состоялся. Градусник на поле показал всего минус 14, а по регламенту лиги отменять матч можно только при достижении показателя минус 15.

В конце первого тайма начался хаос, вызванный редактором титров трансляции. После гола Кузяева титр сообщил: желтую карточку получил Мирзов. Видимо, за споры с арбитром, – решили телезрители. В конце первого тайма за удар по ногам Дриусси арбитр Алексей Еськов показал Мирзову вторую карточку, болельщики «Зенита» стали предвкушать удаление, но его не случилось: оказалось, что для Мирзова эта карточка стала первой, а в эпизоде на 21 минуте, когда счет сравнивал Кузяев, судья отметил защитника «Арсенала» Виктора Альвареса.

В перерыве во время флэш-интервью для канала «Матч-Премьер» неожиданно люто выступил Дзюба. «Проще, чем «Зенит», в Премьер-Лиге никто не пропускает, меня это убивает и раздражает. Теперь все зависит от нас. Чтобы переломить ход игры, нужно начать выигрывать единоборства». Надо сказать, что слова его стали, к сожалению для петербургских любителей футбола, пророческими. Как с точки зрения единоборств, так и с точки зрения легкости пропущенных мячей.

Начался второй тайм за здравие. На 57 минуте после суеты в штрафной передачу Дриусси замкнул Эрнани и забил свой первый гол за «Зенит» в официальных матчах. Увы, у Мевли были свои планы на вечер понедельника. На 74 минуте словенец в безобидной ситуации планировал сбросить мяч грудью Луневу, но получилось, что вывел Кангва на ударную позицию. Так форвард из Замбии забил свой второй гол в этом сезоне. Уже через 3 минуты Мевля, закрывая зону, поскользнулся и позволил Зелимхану Бакаеву забить «Зениту» еще один гол обводящим ударом. За 15 матчей первого круга петербургский клуб пропустил всего 11 мячей, а в первый понедельник зимы в Туле — уже 4 к 75 минуте.

После матча Семак предсказуемо отметил погодные условия, отвечая на вопрос «кому нужны футбольные матчи в декабре»: «Все зависит от условий, в которых они проводятся. Если условия позволяют играть в футбол, естественно, они нужны. Прежде чем играть такие матчи нужно создавать условия. В Петербурге они есть, в других городах нет – особенно, когда такая погода. Есть регламент, должны играть, но приятного мало для футболистов и болельщиков — думаю, это все понимают». Про действия команды в обороне Семак высказался предельно дипломатично: вышли играть те, кто хорошо провели предыдущие матчи; надломил окончательно третий гол, который удостоился эпитета «обидный».

«Зенит» впервые за три года пропустил в чемпионате больше трех мячей. В предыдущий раз так громко «Зенит» проигрывал в Грозном: 28 ноября 2015 года команда Андре Виллаша-Боаша проиграла «Тереку» 4:1. Победа над «Зенитом» стала первой для тренерского штаба Игоря Черевченко : в предыдущем туре «Арсенал» без шансов проиграл «Краснодару» 3:0. После поражения в Туле отрыв «Зенита» в турнирной таблице скукожился до двух очков. В 2018 году в чемпионате страны у петербургского клуба осталась одна игра: дома, против казанского «Рубина» 9 ноября.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»