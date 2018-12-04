США не подтвердили факт химатаки боевиков в Алеппо

США не могут подтвердить факт атаки с применением химического оружия в сирийском Алеппо и рассчитывают получить больше информации об инциденте, сообщил журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Был один инцидент неделю назад с предполагаемым применением химического оружия террористами из Идлиба, и россияне нанесли удар. Хочу подчеркнуть, что мы не можем подтвердить какую-либо химатаку в этом инциденте. Мы пытаемся узнать больше как можно скорее", — сказал Джеффри журналистам.

Минобороны РФ ранее сообщило, что боевики 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. В Минобороны подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

Разведка обнаружила в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили эти удары по Алеппо, и российские самолеты нанесли удары по позициям террористов.