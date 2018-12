Трамп высказался об инаугурации президента Мексики

Президент США поздравил в своем твиттере Андреса Мануэля Лопеса Обрадора со вступлением в должность президента Мексики.

Американский лидер подчеркнул, что Обрадор одержал «огромную политическую победу» на президентских выборах в Мексике. Также он отметил, что в поддержку нового главы Мексики высказалась большая часть «мексиканского народа».

«Мы будем работать вместе в течение многих лет!», — заключил Трамп.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!