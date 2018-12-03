На Авангардной сгорело полквартиры. Пожар тушили 19 спасателей

Сотрудники управления МЧС по Петербургу работали в Красносельском районе вечером 3 декабря. Тушить пришлось пожар в квартире на 7 этаже.

Как сообщает региональное управление ведомства, огонь в 3 доме по Авангардной улице вспыхнул в полдесятого вечера 3 декабря. В двухкомнатной квартире загорелось одно из помещений, общая площадь, которую заняло пламя, составила 20 квадратных метров. Чтобы справиться с возгоранием, на место приехали 19 спасателей. Через час они закончили работу, о пострадавших информация не поступала.